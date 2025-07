Cava de’ Tirreni, sette coltellate alla moglie che dorme e poi tenta il suicidio: gravissima 35enne

Grave episodio di violenza domestica nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato ripetutamente la moglie 35enne mentre dormiva, per poi cercare di togliersi la vita. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia del commissariato locale, la donna è stata colpita con sette fendenti in diverse parti del corpo.

Cava de’ Tirreni, sette coltellate alla moglie e poi tenta il suicidio: gravissima una 35enne

La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale: al momento si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo imminente di vita. Anche l’uomo è ricoverato a seguito del tentativo di suicidio – si sarebbe ferito alla gola – ed è stato posto in stato di arresto.

Nelle ore successive all’aggressione, sono emersi ulteriori dettagli sull’accaduto. La donna ha riportato ferite gravi al collo, all’addome e alla schiena. Al momento dell’aggressione, all’interno dell’abitazione si trovavano anche i due figli minori della coppia, che però non si sarebbero accorti di nulla. I bambini sono stati trasferiti in due ospedali distinti per ricevere assistenza e supporto. Le indagini sono in corso e sono condotte dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, per chiarire completamente la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.