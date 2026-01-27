Inchiesta politica–Camorra a Giugliano: scarcerato Paolo Di Girolamo

Altro sviluppo nell’ambito della complessa inchiesta politico-giudiziaria che prova a ricostruire i rapporti tra politica, camorra e imprenditoria a Giugliano. Il Giudice dell’Udienza Preliminare della seconda sezione GIP del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Paolo Di Girolamo, revocando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato adottato accogliendo le istanze difensive presentate dagli avvocati Alessandro Caserta e Antonio Dell’Aquila.

Di Girolamo era stato arrestato nell’ambito della medesima indagine con l’accusa di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 7 della legge 203/1991, nonché per il reato di intestazione fittizia di beni. Le contestazioni si inserivano in un più ampio quadro investigativo volto a ricostruire i rapporti tra amministrazione pubblica, imprenditoria e criminalità organizzata nel contesto giuglianese. Con la decisione odierna, il GUP ha ritenuto di non confermare la permanenza della detenzione in carcere, disponendo pertanto la revoca della misura più afflittiva. Restano tuttavia impregiudicate le valutazioni di merito, che saranno oggetto delle successive fasi del procedimento.