Giugliano, processo su politica, camorra e imprenditoria: 25 rinviati a giudizio. Gli altri scelgono l’abbreviato

Il processo che riguarda Giugliano e i presunti rapporti tra politica, camorra e imprenditoria entra nel vivo. Sono 43 gli imputati complessivi, alcuni dei quali saranno processati con rito ordinario, altri con rito abbreviato.

Giugliano, processo su politica, camorra e imprenditoria: 25 rinviati a giudizio

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice, al termine della quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio. La prima udienza del processo ordinario è fissata per il 22 aprile davanti alla Sezione 2, Collegio E, del Tribunale di Napoli Nord. Tra gli imputati con rito ordinario ci sono l’ex sindaco di Giugliano Antonio Poziello, l’ex assessore e consigliere Giulio Di Napoli e gli ex consiglieri comunali Pasquale Casoria, Andrea Guarino e Paolo Liccardo, insieme a Barbato Davide, Barca Michele, Borzacchelli Francesco, Cacciapuoti Ferdinando, Cante Emilia, Carleo Antonio, Comite Oreste, D’Alterio Nunzia, Di Girolamo Vincenza, Di Mattia Giuseppe, Felaco Aniello, Frippa Filippo, Fusco Antonio, Giuliano Patrizia, Izzo Jessica, Imparato Massimo, Maione Ornella, Marino Giuseppe, Pirozzi Francesco, Pirozzi Giuseppe.

“Non luogo a procedere”

Il giudice ha disposto il non luogo a procedere per Michele Olimpio e Francesco Vitiello, le cui posizioni sono state stralciate dal processo e non verranno giudicati perché di fatto prosciolti dalle accuse.

Rito abbreviato: udienze a febbraio e marzo

Per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, le udienze sono fissate per il 13 febbraio e il 4 marzo, quando parleranno gli avvocati difensori. Si tratta di Vincenzo Strino, Abbate Andrea, Felaco Nicola, Amicone Alberto, Abbate Andrea, Abbate Francesco, Amicone Giuliano, Cecere Stefano, Fusco Francesco, Fuso Domenico, Legorano Vincenzo, Mallardo Francesco, Micillo Domenico,Pirozzi Angelo, Pirozzi Domenico, Diana Gaetano, Napolano Nicola.

Il Comune parte civile

Il Comune di Giugliano si è costituito parte civile nel processo, a tutela dell’ente e dei cittadini. Il procedimento giudiziario proseguirà ora nelle aule del tribunale per accertare eventuali responsabilità e fare chiarezza su una vicenda che ha segnato profondamente la città.

Il collegio difensivo è composto da: Casertano Matteo, Stellato Giuseppe, Poziello Luigi, Lo Russo Giovanni, D’Alterio Antimo, Giametta Michele, Aruta Sergio, Agrusti Giovanni, Dell’Aquila Antonio, Caserta Alessandro, Di Domenico Giuseppina, Zanni Leopoldo, Cacciapuoti Salvatore,Ciccarelli Pietro, Ferraro Vincenzo Domenico, Gili Luca, Quatrano Nicola, Cervone Bruno,Verde Antonio, Montone Stefano, De Angelis Paolo, Foglia Giuseppe, Foglia Giuseppe, Palumbo Alfonso, Palumbo Alfonso, Lopez Tercero Montero Alba, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Gentile Celestino, Severino Marcello, Luca Gili.