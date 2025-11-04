Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in fiamme fusti di plastica

In fiamme fustoni di plastica di un’azienda a Palma Campania, in prossimità del confine con San Gennaro Vesuviano. Le fiamme hanno preso origine all’interno di un capannone appartenente a un’azienda che in passato si occupava di lavorazione e stoccaggio di frutta secca. Sebbene il locale fosse inutilizzato da anni, al suo interno erano rimasti fusti e cassette di plastica ora in combustione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Palma Campania. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo, che è visibile a grande distanza, dall’area vesuviana fino a parte del territorio nolano e persino da Napoli. Intanto, numerosi cittadini hanno iniziato a diffondere immagini e video sui social, esprimendo preoccupazione e indignazione per le conseguenze ambientali dell’incendio. La nube sprigionata dal rogo è visibile a chilometri di distanza anche dall’autostrada A30 Caserta-Salerno.