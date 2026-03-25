Un incendio è divampato a Giugliano, interessando una mansarda situata, secondo le prime segnalazioni, all’altezza del Parco Granata, in una traversa di via San Francesco a Patria, al confine con Qualiano.

Giugliano, in fiamme una mansarda in via San Francesco a Patria: evacuato stabile

Le fiamme hanno coinvolto il sottotetto dell’abitazione, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e attirando l’attenzione dei residenti della zona. Stando a prime informazioni pare che all’interno dell’abitazione non ci fosse nessuno. Evacuato lo stabile.

Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi agli edifici vicini. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Non ci sarebbero feriti: la mansarda era vuota nel momento in cui è divampato il rogo.