Melito, incendio al bar in via Roma: fiamme e fumo nero nella notte

Fiamme nella notte a Melito. Un incendio è divampato intorno alle 23.15 all’interno del bar Guarino, in via Roma, attività aperta da poco tempo. Dal locale si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile dalla strada, che ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti, mentre restano da accertare le cause del rogo. Ad anticipare la notizia è il quotidiano online, Melitonline.

Incendio a Melito, fumo nero dal bar in via Roma

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale, provocando rapidamente una grande quantità di fumo. L’odore acre e la colonna nera che fuoriusciva dal bar hanno attirato l’attenzione degli abitanti della zona. In pochi minuti diverse persone sono scese in strada, tra preoccupazione e curiosità, mentre veniva richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni per accedere all’interno dell’attività commerciale. Particolarmente delicate le prime fasi dell’intervento, con i pompieri impegnati nell’apertura delle saracinesche del locale. Una volta ottenuto l’accesso, le squadre sono entrate nel bar e sono riuscite a domare le fiamme, evitando che l’incendio potesse ulteriormente propagarsi. Successivamente sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Nessun ferito, danni all’interno del bar

Fortunatamente non si registrano feriti. Il bar avrebbe però riportato danni interni significativi, la cui entità dovrà essere quantificata. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Le verifiche proseguiranno per individuare il punto di origine delle fiamme e stabilire cosa abbia innescato il rogo.