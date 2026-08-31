Un violento incendio ha devastato nella notte un grande esercizio commerciale di articoli cinesi situato in via Sacerdote Benedetto Cozzolino 95, a Ercolano. Il rogo è divampato tra la notte di domenica 30 e lunedì 31 agosto, quando l’attività era chiusa. Le fiamme hanno interessato il negozio “Rebecca”, che si sviluppa su una superficie di circa 1.400 metri quadrati, provocando danni ingenti ai locali, agli arredi e alla merce custodita all’interno.

Ercolano, maxi incendio nella notte: devastato un negozio di 1.400 metri quadrati

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza della struttura. Per riuscire ad accedere all’esercizio commerciale e raggiungere il focolaio, i pompieri hanno dovuto anche aprire un varco nella serranda in ferro.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il punto dal quale si sarebbero originate le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Considerata l’ora in cui è divampato l’incendio, all’interno dell’attività non vi sarebbero state persone.

Nessun ferito

Resta adesso da chiarire la causa del rogo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: gli accertamenti dovranno stabilire se l’incendio abbia avuto un’origine accidentale oppure se possa esserci stata una matrice dolosa. Il bilancio dei danni appare comunque molto pesante. Il fuoco ha compromesso una parte consistente dell’attività commerciale e soltanto le verifiche delle prossime ore potranno consentire una quantificazione più precisa delle conseguenze dell’incendio.