Avrebbe abusato per mesi della nipote di appena 14 anni, ad Afragola, costringendola al silenzio attraverso continue minacce. In manette è finito un uomo di 41 anni, sposato e con figli, arrestato su disposizione della Procura di Napoli Nord.

Afragola, 41enne arrestato: avrebbe abusato per mesi della nipote 14enne

Secondo quanto emerso, la ragazzina avrebbe subito per mesi violenze sessuali da parte dello zio. L’uomo l’avrebbe inoltre ripetutamente minacciata, intimandole di non raccontare a nessuno ciò che sarebbe accaduto all’interno della sua abitazione. Una situazione che sarebbe andata avanti fino a quando la quattordicenne è riuscita a trovare il coraggio di confidarsi con la madre e raccontarle quanto avrebbe subito.

Dopo la rivelazione della giovane è scattata la denuncia e sono partiti gli accertamenti che hanno portato al provvedimento nei confronti del 41enne. L’uomo è stato quindi arrestato su disposizione della Procura di Napoli Nord. La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, chiamata a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e ad accertare le responsabilità dell’indagato.