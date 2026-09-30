Niente più carcere per Vincenzo Caiazzo, ras del clan Licciardi, per lui arresti domiciliari in comunità terapeutica. Il gip ha accolto l’istanza dei suoi avvocati Luigi Senese e Lucia Boscaino. Per la Dda di Napoli, il 49enne sarebbe coinvolto nell’omicidio di stampo camorristico di Domenico Gargiulo, detto “sicc e penniell”, trovato senza vita nel bagagliaio di un’auto nel settembre del 2019.

Napoli, esce dal carcere ras del clan Licciardi: concessi i domiciliari

All’uomo sono stati contestati anche i reati di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione all’associazione mafiosa e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Davanti ai giudici del Riesame, però, Caiazzo riuscì a ottenere l’annullamento della contestazione relativa al concorso nell’omicidio Gargiulo e anche l’assoluzione dalla partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’omicidio di Gargiulo

Nell’aprile 2025, Caiazzo viene arrestato con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Gargiulo, secondo gli inquirenti avvenuto nell’ambito di un patto trasversale tra i Licciardi e i Sautto di Caivano. Successivamente, proprio il Riesame ha annullato la misura cautelare per carenza indizi.

La storia di Gargiulo è legata drammaticamente a quella di Lino Romano, un operaio innocente di 30 anni di Cardito, che finì ucciso a causa di uno scambio di persona il 15 ottobre del 2012 in un agguato di camorra a Scampia. L’obiettivo dei colpi di pistola era proprio Gargiulo.