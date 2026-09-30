In fuga con il registratore di cassa viene arrestato dai poliziotti. Succede a Cardito, lungo corso Cesare Battisti. A finire in manette un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere delle accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Cardito, rapina in un negozio e fugge con il registratore di cassa: arrestato 39enne

Due poliziotti liberi dal servizio, in forza rispettivamente al commissariato di Afragola e alla Questura di Roma, hanno notato l’uomo uscire rapidamente da un’attività commerciale con un registratore di cassa tra le mani, mentre veniva inseguito da un’altra persona. Gli agenti si sono qualificati e hanno raggiunto il 39enne. L’uomo avrebbe opposto resistenza e, dopo una colluttazione, è stato bloccato con l’intervento anche di una volante del commissariato di Afragola arrivata in supporto.

Durante le fasi dell’intervento il 39enne si è disfatto del registratore di cassa, successivamente recuperato dai poliziotti e restituito alla proprietaria. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, poco prima l’uomo avrebbe minacciato la titolare dell’esercizio commerciale per impossessarsi della refurtiva. Al termine degli accertamenti è stato arrestato.