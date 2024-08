Tragedia questa notte in via Riviera di Chiaia, dove un incendio è divampato in un appartamento al piano ammezzato al civico 202. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che, una volta spento il rogo, hanno ispezionato l’abitazione, trovando purtroppo un cadavere.

Morto un uomo di 53 anni in un incendio scoppiato sulla Riviera di Chiaia

La vittima è un uomo di 53 anni, di origini tunisine, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nel bagno dell’appartamento. Le prime ipotesi indicano che l’uomo sia morto per asfissia, probabilmente dopo aver tentato disperatamente di fuggire dalle fiamme.

L’abitazione e la salma sono state poste sotto sequestro, mentre sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio. Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per capire se si sia trattato di un tragico incidente o se ci siano altre circostanze all’origine del rogo.