Napoli, controlli della Municipale ai locali della movida: fioccano sanzioni e chiusure

Controlli della Municipale ai locali della movida tra Coroglio e Chiaia: sanzioni e chiusure

Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio per il fenomeno della movida cittadina hanno effettuato accertamenti presso tre locali in zona Coroglio, a Bagnoli.

Uno è risultato essere in regola, uno è stato sanzionato per violazione della normativa sull’impatto acustico, mentre il titolare del terzo locale è stato sia deferito all’autorità giudiziaria per violazioni nella realizzazione di opere edili abusive, sia sanzionato per violazioni della normativa sull’impatto acustico, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione.

Analoga operazione è stata messa in atto da personale dell’unità operativa Chiaia congiuntamente ai Carabinieri dell’omonima Stazione e a personale dell’ASL NA 1. Sei i locali controllati di cui uno è stato chiuso per le carenze igieniche riscontrate dal personale ASL, due sono stati sanzionati per violazione della normativa sull’inquinamento acustico e tre per occupazione abusiva di suolo pubblico. In totale, sono stati sequestrati 10 chili di alimenti non tracciabili e sospese due attività commerciali. Ad affiancare la Municipale anche i carabinieri.