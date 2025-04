Paura all’alba ad Aversa, dove un incendio si è sviluppato poco dopo le 6 del mattino all’ultimo piano di un immobile situato in via Leonardo da Vinci, nei pressi di via Vito Di Jasi, alle spalle di un noto caseificio.

Incendio all’alba ad Aversa: evacuato un intero stabile in via Leonardo da Vinci

Le fiamme, improvvise e intense, hanno immediatamente destato l’allarme tra i residenti della zona, che è una delle più centrali e popolate della città. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, allertati da una segnalazione giunta alla centrale operativa. L’arrivo dei soccorsi, con le sirene spiegate, ha svegliato molti abitanti della zona, permettendo così una rapida evacuazione dell’edificio interessato e una maggiore consapevolezza del pericolo anche nei palazzi vicini.

Grazie all’utilizzo dell’autoscala, i caschi rossi sono riusciti a raggiungere in tempi rapidi l’ultimo piano della palazzina, portando in salvo tutte le persone presenti all’interno. Una volta conclusa l’evacuazione, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Tutti i residenti tratti in salvo non sembrano aver riportato conseguenze preoccupanti, anche se alcuni sono stati sottoposti a controlli precauzionali da parte del personale medico giunto sul posto.