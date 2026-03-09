Giugliano, folle fuga a 200 km/h: arrestati due giovani, scoperto garage della droga

Inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del terzo arresto in pochi giorni per “fuga pericolosa” effettuato dai carabinieri tra Napoli e provincia.

L’alt dei carabinieri e la fuga sull’Asse Mediano

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, intorno alle 14, quando i militari hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca nel territorio di Giugliano. Il conducente, però, ha deciso di non fermarsi, dando il via a un lungo inseguimento. L’auto ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo picchi di velocità fino a 200 chilometri orari, per poi proseguire la fuga nelle strade di Arzano e Casoria. Durante l’inseguimento i due giovani avrebbero anche tentato di speronare una pattuglia dei carabinieri che stava cercando di sbarrargli la strada.

La fuga tra Casavatore e Secondigliano

La corsa è proseguita fino alle zone di Casavatore e Secondigliano, dove i due sono riusciti momentaneamente a far perdere le proprie tracce. I militari non si arrendono e iniziano le indagini. L’auto fuggita – a noleggio – è munita di GPS. I militari la rintracciano in un box a Teverola in provincia di Caserta. Davanti al garage i 2 ragazzi che quando vedono la gazzella dell’Arma tentano di fuggire a piedi ma vengono bloccati. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato le chiavi di un box, che ha portato alla svolta dell’operazione.

Droga nel garage: sequestrati hashish, marijuana e cocaina

All’interno del garage i carabinieri hanno trovato la Volkswagen Golf utilizzata per la fuga e una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Nel box sono stati sequestrati: 10 panetti di hashish per quasi 900 grammi, 150 grammi tra marijuana e hashish già suddivisi in stecche e bustine, 230 grammi di cocaina, con 295 dosi già pronte per la vendita. Sequestrati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, due telefoni cellulari e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga destinata allo spaccio. Quello di Giugliano è il terzo episodio simile registrato negli ultimi giorni. Il primo arresto è avvenuto venerdì scorso nel quartiere Barra a Napoli, mentre il secondo sabato a Pozzuoli.