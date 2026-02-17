Il Teatro Sannazaro di Napoli è completamente distrutto. È il bilancio drammatico dell’incendio divampato questa mattina, martedì 17 febbraio in via Chiaia, che ha gravemente compromesso uno dei luoghi simbolo della cultura partenopea. A confermarlo sono i vigili del fuoco e il sindaco Gaetano Manfredi, giunti sul posto durante le operazioni di spegnimento.

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, struttura distrutta: “Danni ingenti, resta poco del teatro”

“I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno ci sono ancora piccoli focolai che a breve spegneremo”, ha dichiarato Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti mentre i pompieri erano ancora impegnati all’interno della struttura.

Evacuati residenti e danni agli appartamenti

L’incendio, scoppiato all’alba, ha avuto ripercussioni anche sugli edifici adiacenti. “Alcuni residenti del palazzo vicino sono stati sgomberati per motivi di sicurezza – ha spiegato Paduano – altri perché hanno subito danni agli appartamenti, in particolare quelli situati nella parte alta dell’edificio”. Il comandante ha confermato il crollo della cupola del teatro e sottolineato che, al momento, “rimane poco del Teatro Sannazaro”. Sulle cause del rogo, però, invita alla prudenza: “È troppo presto per stabilirle. In questa fase la priorità è spegnere completamente le fiamme”.

Il sindaco Manfredi: “Lo ricostruiremo”

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato apertamente di teatro completamente distrutto. “Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruirlo – ha dichiarato – ho già sentito il presidente della Regione Roberto Fico e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ci sarà la massima cooperazione istituzionale per restituire il teatro alla città”.

Il primo cittadino ha confermato anche i danni agli appartamenti sovrastanti, ricordando che il teatro è inserito all’interno di un fabbricato: “Sono danni importanti”. Sull’origine dell’incendio, Manfredi non si sbilancia: “I vigili del fuoco parlano di una possibile causa accidentale, ma è ancora troppo presto per avere certezze”. Le indagini verranno avviate una volta conclusa la fase di messa in sicurezza.

60 persone evacuate

Le fiamme hanno raggiunto anche 22 unità abitative adiacenti, prontamente sgomberate. In totale sono state evacuate circa 60 persone. Dal punto di vista sanitario, quattro persone sono state trattate in loco e altre quattro trasportati presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli di Napoli per accertamenti per intossicazione da fumo. Non si registrano feriti. L’intervento dei Vigili del fuoco risulta particolarmente difficile a causa della complessità edilizia dello stabile, articolato in corridoi che collegano il Teatro con gli edifici adiacenti.