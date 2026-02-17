Notte di fuoco a Chiaia, incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola

Paura nella notte a Chiaia, dove un incendio è divampato all’interno di un condominio situato nella zona del Teatro Sannazaro, uno dei punti più frequentati del quartiere. L’allarme è scattato poco prima dell’alba, quando diverse segnalazioni sono giunte ai soccorsi da parte dei residenti, svegliati da fumo, odore acre e momenti di forte tensione. In breve tempo sono state diffuse anche foto e immagini dell’incendio sui social, che hanno destato grande preoccupazione tra i cittadini.

Sul posto vigili del fuoco e polizia

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio, insieme alle forze dell’ordine, che hanno presidiato l’area per consentire le operazioni di emergenza e garantire l’ordine pubblico.

Al momento le cause del rogo non sono ancora chiare e non si esclude alcuna ipotesi. Le verifiche sono tuttora in corso e solo nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più preciso sull’accaduto. Le informazioni disponibili restano frammentarie: non è stato ancora chiarito se vi siano feriti o persone intossicate, né l’entità dei danni riportati dallo stabile.