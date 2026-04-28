Incendio a Gragnano, morto un uomo di 74 anni: tragedia in via Viviani

Tragedia a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un incendio in un appartamento è costato la vita a Francesco Izzo, 74 anni, di Castellammare di Stabia. Il rogo è divampato poco dopo le 13.00 in via Viviani, al civico 2, scuotendo l’intero quartiere.

La vittima: ex autista in pensione

La vittima, un ex autista di autobus in pensione e vedovo, viveva da solo al secondo piano di una palazzina di tre livelli. Quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude l’ipotesi di un incidente domestico.

Shock nel quartiere e arrivo dei familiari

I familiari dell’anziano sono giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini, che hanno notato il fumo provenire dall’appartamento. Non si registrano altri feriti: illesi i residenti degli altri piani dello stabile, primo e terzo, che vivono sulla stessa verticale dell’abitazione interessata dall’incendio.