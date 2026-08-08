Incendio al Comune di Napoli, esclusa la matrice dolosa: probabile corto circuito causato dal caldo

È stato con ogni probabilità un corto circuito provocato dal surriscaldamento dei cavi elettrici, favorito dall’eccezionale ondata di calore, a causare l’incendio divampato nelle prime ore della mattina presso l’edificio comunale di via Verdi, sede del Consiglio comunale di Napoli e di numerosi uffici amministrativi. A comunicarlo è il Comune di Napoli, che in una nota ufficiale precisa come le prime verifiche abbiano escluso qualsiasi matrice dolosa.

Incendio al Comune di Napoli: danni all’ingresso dell’edificio

Il rogo si è sviluppato nell’atrio al piano terra dell’edificio e ha provocato ingenti danni materiali. In particolare sono andati distrutti il gabbiotto all’ingresso e parte della vetrata centrale, mentre il portone principale è rimasto annerito nella parte superiore.

Il fumo si è rapidamente propagato anche ai piani superiori dell’immobile. Per questo motivo saranno effettuati ulteriori accertamenti tecnici per verificare le condizioni della struttura e la sua staticità.

L’allarme dato dalla Polizia Municipale

L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, quando un agente della Polizia Municipale ha notato il principio d’incendio. Le fiamme si sono autoestinte prima dell’arrivo dei soccorsi e, fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, con personale della DIGOS, e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato segni di effrazione né la presenza di inneschi o sostanze acceleranti, elementi che hanno consentito di escludere l’origine dolosa dell’incendio.

Probabile corto circuito legato all’ondata di calore

Secondo le prime valutazioni tecniche, il rogo sarebbe stato provocato da un corto circuito dovuto al surriscaldamento dei cavi elettrici, un fenomeno che potrebbe essere collegato alle alte temperature registrate nelle ultime settimane.

L’ondata di calore che sta interessando Napoli ha infatti causato diversi blackout e problemi alla rete elettrica in varie zone della città, aumentando il rischio di guasti agli impianti.