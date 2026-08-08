Ischia, difende la madre durante una lite e viene accoltellato dal padre

Ha cercato di difendere la madre durante un acceso litigio familiare, ma è stato ferito con un coltello dal padre. È accaduto nel quartiere San Ciro, a Ischia Porto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Il giovane interviene per proteggere la madre

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata all’interno dell’abitazione tra marito e moglie. Durante il violento alterco, il figlio sarebbe intervenuto nel tentativo di difendere la madre e riportare la calma.

Nel corso della discussione, il padre avrebbe impugnato un coltello, colpendo il giovane e provocandogli una ferita. Il ragazzo è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari, che hanno giudicato le sue lesioni di lieve entità.

Arrestato il padre

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ischia, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Successivamente è stato accompagnato negli uffici della Polizia per gli adempimenti di rito. L’arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine.