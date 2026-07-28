Nuova ondata di calore in arrivo in Campania: per gli esperti temperature ben al di sopra degli anni passati

Una nuova ondata di calore sta per raggiungere la Campania: Napoli toccherà i 36 gradi, mentre Benevento i 40. Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera all’Università di Trento, ha detto all’ANSA che già da ora “siamo ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature”.

Il ciclone africano non si fermerà, almeno fino al 7 agosto. A rendere le temperature ancora più insopportabili, secondo l’esperto, è la rapidità con cui l’umidità si avvicina: “Sono stati movimenti d’aria distinti, ma gli intervalli di tempo così ravvicinati la rendono quasi un’unica grande ondata di calore”.

Nuova ondata di calore in arrivo in Campania: per gli esperti questa è l’estate più calda di sempre

È a partire da mercoledì 29 luglio che inizieremo a percepire il caldo molto più intensamente. Importante prestare attenzione all’umidità in aumento durante la notte: le temperature delle grandi città scenderanno difficilmente sotto i 25 gradi.

“L’escalation termica è già iniziata e le proiezioni confermano i timori degli ultimi giorni: la quarta ondata di calore africano è qui, e ha tutte le carte in regola per riscrivere la storia climatica del nostro Paese”, ha scritto Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.