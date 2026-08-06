Caldo rovente su Napoli: scatta il bollino rosso, afa e temperature estreme almeno fino al 15 agosto

L’ondata di caldo che sta interessando Napoli non accenna a diminuire. Dopo il bollino rosso (livello 3) previsto dal Ministero della Salute per giovedì 6 e venerdì 7 agosto, le previsioni indicano che il clima rovente accompagnerà la città almeno fino al 15 agosto, con temperature elevate e un tasso di umidità che renderà ancora più intenso il disagio.

Bollino rosso: Napoli tra le città più calde d’Italia

Per due giorni consecutivi il Ministero della Salute ha diramato il massimo livello di allerta per le ondate di calore. La temperatura percepita raggiungerà i 38 gradi, mentre i valori reali saranno di 35 gradi nelle ore centrali di giovedì e 33 gradi venerdì, con minime comprese tra 28 e 29 gradi già alle 8 del mattino. Si tratta di condizioni che possono avere effetti sulla salute dell’intera popolazione, non solo delle persone più fragili.

Caldo record almeno fino a Ferragosto

Secondo le ultime previsioni meteorologiche, il caldo intenso continuerà a interessare Napoli e gran parte della Campania almeno fino al 15 agosto. L’anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile, con sole prevalente, ventilazione debole e un’elevata umidità che farà aumentare la temperatura percepita. Anche nei prossimi giorni le massime potranno superare i 34-36 gradi, mentre l’afa renderà le giornate particolarmente pesanti, soprattutto nelle aree urbane e lungo la fascia costiera.

Cosa significa il bollino rosso

Il livello 3 di allerta, identificato con il bollino rosso, indica condizioni meteorologiche estreme che possono provocare conseguenze sulla salute anche nelle persone sane e attive. Le ondate di calore si verificano quando le temperature restano molto elevate per diversi giorni consecutivi, associate a forte irraggiamento solare, elevata umidità e assenza di ventilazione.

Napoli nella morsa dell’estate

Con il doppio bollino rosso e un’ondata di caldo destinata a durare almeno fino a Ferragosto, Napoli si prepara a vivere una delle fasi più torride dell’estate. Le condizioni meteo invitano alla massima prudenza, in attesa di un possibile cambio di scenario solo dopo il 15 agosto.