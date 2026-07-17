Nella notte ignoti hanno dato alle fiamme il container della società incaricata di effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti illegalmente accumulati nel corso degli anni negli insediamenti nomadi di Giugliano e Caivano. L’azienda opera per conto del Commissario Unico per le Bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, nell’ambito degli interventi di risanamento ambientale delle aree interessate.

Incendiato nella notte il container della società impegnata nelle bonifiche a Giugliano e Caivano

Nonostante il grave episodio, il Commissario ha assicurato che le attività non subiranno interruzioni. «Si continuerà comunque nell’azione di legalità a favore dei cittadini campani e di Giugliano», ha dichiarato il generale Vadalà, ribadendo la volontà di proseguire senza esitazioni il percorso di bonifica intrapreso su indicazione del Governo. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’incendio e chiarire la matrice dell’episodio.