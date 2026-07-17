Castellammare di Stabia, muore l’83enne investito sulle strisce: indagini sulla dinamica

Non è sopravvissuto Ugo Schettino, l’uomo di 83 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Garibaldi, lungo il tratto adiacente alla villa comunale di Castellammare di Stabia. Il decesso, come anticipa Il Mattino, è avvenuto nella notte, a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. L’anziano avrebbe festeggiato il suo 84° compleanno nel prossimo mese di novembre.

Castellammare di Stabia, muore l’83enne investito sulle strisce

L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, in un’area particolarmente frequentata del lungomare cittadino. In base alle prime ricostruzioni, Schettino stava attraversando la carreggiata insieme alla moglie durante una passeggiata quando è stato colpito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni. La donna è stata soltanto sfiorata dal mezzo e non ha riportato conseguenze.

Dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118, l’83enne era stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Leonardo. Considerata la gravità delle sue condizioni, i medici avevano poi disposto il trasferimento all’Ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduto nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria. Ferito anche il giovane alla guida dello scooter, ricoverato in ospedale con lesioni giudicate serie ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte sul posto, elementi che potrebbero risultare decisivi per accertare eventuali responsabilità.

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