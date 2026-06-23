Giugliano, sopralluogo di Vadalà al campo rom di via Carrafiello dopo gli incendi tossici

Dopo i recenti incendi che hanno interessato il campo rom di via Carrafiello e alimentato la preoccupazione tra i residenti della zona, questa mattina si è svolto un sopralluogo istituzionale per valutare la situazione e programmare gli interventi necessari. Sul posto si sono recati il commissario straordinario per le bonifiche, Giuseppe Vadalà, e l’incaricato per la Terra dei Fuochi, il viceprefetto Ciro Silvestro. Al vertice operativo ha preso parte anche il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio.

Giugliano, sopralluogo di Vadalà al campo rom di via Carrafiello dopo gli incendi

L’obiettivo immediato è procedere alla rimozione di tutti i materiali accumulati nell’area che potrebbero rappresentare un potenziale rischio di nuovi roghi. I dettagli dell’intervento saranno definiti nelle prossime ore, al termine delle valutazioni tecniche effettuate durante il sopralluogo.

L’azione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a scongiurare ulteriori episodi di combustione illecita e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per i cittadini. I recenti incendi avevano infatti suscitato allarme tra gli abitanti della zona, preoccupati per le possibili conseguenze sulla salute pubblica e sulla qualità dell’aria. Le istituzioni assicurano ora un monitoraggio costante e l’attivazione delle misure necessarie per mettere in sicurezza il sito.