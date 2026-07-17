Dimaro: Club Napoli Allnews inaugura il quattordicesimo anno nel cuore del ritiro azzurro

Il legame tra il Napoli e la splendida cornice di Dimaro Folgarida si rinnova, e con esso torna, immancabile e vibrante, il racconto esclusivo di Club Napoli Allnews. Celebriamo oggi l’inizio del nostro quattordicesimo anno di presidio televisivo in Trentino: una storia d’amore professionale che ci vede, edizione dopo edizione, voce e volto del ritiro azzurro su Teleclubitalia.

Il nostro impegno quotidiano, dal lunedì al sabato, sarà un turbine di emozioni. Si parte alle ore 13:00 con Ritiro Oggi, il primo approfondimento per analizzare i lavori della squadra. Il racconto proseguirà con costanti finestre informative all’interno delle edizioni del telegiornale dell’emittente, per poi culminare nel grande appuntamento pomeridiano: dalle 15:30 alle 17:30, la consueta puntata di Club Napoli Allnews vi accompagnerà con analisi, ospiti e retroscena esclusivi dal campo.

Ma non finisce qui. Il nostro viaggio digitale sarà serrato: dirette costanti su Facebook e TikTok, unite a un racconto fotografico immersivo sul profilo Instagram, vi faranno respirare l’aria del ritiro in tempo reale. E per chiudere ogni giornata in bellezza, l’appuntamento serale è con Buonanotte Dimaro, una finestra intima e colloquiale trasmessa esclusivamente sui nostri canali social per riepilogare le emozioni vissute. Siamo pronti a vivere questa nuova, intensa stagione al fianco della nostra passione. Restate connessi: il cuore pulsante del Napoli batte a Dimaro, e noi siamo qui per raccontarvelo.