Giugliano, ripulita da rifiuti via Casacelle. Vadalà: “C’è voglia di riscatto, ora custodire questo luogo”

Dove c’erano rifiuti ora torna a vivere la terra, tornano gli alberi e la vita delle campagne di Casacelle. E’ stata ripulita da cataste di immondizia via Casacelle grazie alle operazioni portate avanti dal Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, il generale Vadalà. Circa 2 tonnellate di rifiuti rimosse che fanno sì che quel luogo oggi sia nuovamente vivibile.

Ripulita da tonnellate di rifiuti via Casacelle

Stamane, nel “riconsegnare” simbolicamente il luogo alla comunità, è stata anche apposta una una bacheca lignea, appositamente realizzata dai Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, ed è stata effettuata la piantumazione di diversi alberi, a testimonianza di un impegno tangibile per il futuro dell’area.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di bonifica di una zona che, per anni, era stata purtroppo soggetta a sversamenti abusivi di rifiuti. Grazie a una sinergia operativa senza precedenti, che ha coinvolto il Commissario alle bonifiche, la Regione Campania, la Prefettura, la Provincia di Caserta, l’Amministrazione Comunale e le realtà associative locali, sono state rimosse e smaltite circa 5 tonnellate di rifiuti urbani, restituendo decoro e dignità al sito.

Il Gen. D. Vadalà: “L’installazione della bacheca e la piantumazione odierna assumono un valore simbolico profondo: rappresentano la trasformazione di un “luogo ferito” in uno spazio che torna a essere casa per la comunità. L’iniziativa evidenzia come l’azione corale, unita e coesa tra istituzioni e cittadini sia lo strumento più efficace per garantire pulizia, ordine e salubrità ambientale.”

L’evento di oggi, denominato “Riparti-Amo insieme con gesti concreti”, non resterà un episodio isolato, il progetto, infatti, proseguirà con un nuovo appuntamento previsto per la fine del mese presso la località Cappuccini ad Aversa, confermando la volontà di estendere le buone pratiche di cura del territorio a un’area sempre più vasta.

Con questo gesto, le istituzioni e le associazioni coinvolte riaffermano la propria responsabilità verso l’ambiente, promuovendo una cultura della legalità e della cittadinanza attiva che mette al centro la tutela del bene comune.