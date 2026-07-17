Scoperta una rete di riciclaggio del Clan dei casalesi, fazione Schiavone. Grazie ad un sistema da loro progettato, creavano e poi monetizzavano crediti d’imposta inesistenti, che venivano trasferiti su conti correnti cinesi prima di tornare nelle mani della famiglia.

Caserta, scoperto il sistema di riciclaggio del clan Schiavone: sequestro da 21 milioni di euro

Il sistema è noto come “underground banking” (banca occulta) che sfrutta trasferimenti di denaro tra diversi paesi, eludendo le normative e le pratiche tradizionali. Il sistema di riciclaggio è stato scoperto dai militari dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno notificato un decreto di sequestro di 21 milioni di euro a sette presunti appartenenti al clan.

Il provvedimento è dipeso dai reati di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati in quanto condotti per agevolare la criminalità organizzata. Gli indagati operavano da Caserta, dove avevano stabilito la propria base. Prima acquisivano le credenziali Spid degli intestatari compiacenti e successivamente ne gestivano i relativi cassetti fiscali.