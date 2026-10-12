Napoli, protesta nei licei: studenti chiedono più fondi alla scuola e contestano il riarmo

Le occupazioni studentesche tornano al centro del dibattito a Napoli. Nelle mobilitazioni di ottobre i ragazzi chiedono più risorse per la scuola, denunciano le criticità dell’edilizia scolastica e contestano le priorità della spesa pubblica, contrapponendo gli investimenti nell’istruzione a quelli per il riarmo. Il tema è rilanciato anche dalle proteste documentate nei licei cittadini.

Napoli, la protesta degli studenti per la scuola

Tra gli istituti coinvolti nella mobilitazione figura il liceo Tito Lucrezio Caro di via Alessandro Manzoni, occupato il 7 ottobre su iniziativa degli studenti del Collettivo Settimo e del Coordinamento Kaos. I ragazzi hanno esposto uno striscione all’esterno della scuola e spiegato la scelta di interrompere le normali attività per richiamare l’attenzione sullo stato degli edifici e sulla necessità di maggiori investimenti nell’istruzione.

Le rivendicazioni studentesche intrecciano il diritto allo studio, la sicurezza degli istituti e la critica alle scelte di finanziamento pubblico. Il confronto politico sul riarmo si inserisce in questo quadro: è una posizione sostenuta dai promotori delle proteste, mentre non sono disponibili elementi per attribuirla indistintamente a tutti gli studenti degli istituti cittadini.

Dal liceo Tito Lucrezio Caro al caso del CPR di Castel Volturno

Nel caso del Tito Lucrezio Caro, una parte centrale della protesta riguarda il progetto di un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno. I collettivi contestano l’intervento e sostengono che quelle risorse potrebbero essere destinate a infrastrutture e servizi pubblici. Hanno inoltre richiamato l’appuntamento di mobilitazione annunciato per il 24 ottobre nel comune del Casertano.

La manifestazione studentesca si collega quindi a una discussione che supera i confini di Napoli e coinvolge anche il territorio casertano. Tra i temi sollevati dai ragazzi figurano inoltre l’inclusione nelle classi e le condizioni materiali in cui si svolgono le lezioni.

Scuole e territorio, le altre proteste in provincia

Il disagio per le condizioni degli edifici scolastici emerge anche in altre realtà della provincia: a Giugliano, per esempio, gli studenti erano scesi in corteo dopo il rogo di Casacelle, mentre in passato i ragazzi del Marconi avevano protestato per la questione delle sedi scolastiche. Si tratta di iniziative diverse, accomunate dalla richiesta di maggiore attenzione alle esigenze degli studenti. Resta da verificare, istituto per istituto, quali occupazioni siano ancora in corso e quali siano già terminate.