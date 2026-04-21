Tentato colpo nella notte ai danni di una filiale di Banca Intesa in via Terracciano a Pomigliano d’Arco. Intorno alle ore 4, alcuni individui – al momento ignoti – si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando una leva in metallo.

Pomigliano, entrano in banca nella notte e provano a portare via contanti: in fuga a mani vuote

Una volta all’interno, i malviventi avrebbero cercato di impossessarsi del denaro contenuto in una cassa automatica, ma senza riuscire nel loro intento. Il sistema di sicurezza o le difficoltà operative avrebbero infatti impedito il completamento del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Un altro raid sarebbe stato sventato in provincia di Napoli nella stessa notte. A Frattamaggiore, ignoti hanno preso di mira la filiale Unicredit tra corso Durante e via Miglio ma si sono dati alla fuga alla vista della vigilanza privata.