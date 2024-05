Dalla nuova linea che collega l’alta velocità di Afragola a Napoli centro passando per quella di Capodichino e i lavori in via Colonne. Il Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ospite di Campania Oggi, nostra trasmissione di approfondimento, ha toccato diversi temi riguardanti l’azienda regionale di trasporti. L’Eav è la società responsabile dei lavori che sono in corso in via Colonne a Giugliano sul sistema fognario.

Per quanto riguarda la chiusura dell’anello con la Stazione di Capodichino si valuta di realizzare un collegamento dalla stazione metro Aversa e Giugliano direttamente con Capodichino senza dover effettuare il cambio a Piscinola. Tempi prolungati invece per la nuova linea che dovrebbe collegare la Tav di Afragola a Napoli centro.