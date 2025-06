Aversa, linea arcobaleno chiusa fino al 2 luglio: attivi bus sostitutivi. E’ polemica tra i viaggiatori

Chiusa da ieri la linea Arcobaleno che collega Aversa a Piscinola, comprese tutte le stazioni. A comunicarlo è l’Eav: l’interruzione si è resa necessaria “per consentire l’attivazione della nuova cabina di media tensione nella stazione di Melito e l’aggiornamento del sistema SCADA”, il cervello che controlla impianti e stazioni.

Per coprire la tratta è stato attivato, a partire da oggi e fino al 1° luglio, un servizio sostitutivo con bus e navette, gestito da D’Agostino Tour. Ad Aversa, le fermate principali sono in viale Kennedy, angolo via fratelli cervi, e in piazza Mazzini, nei pressi della stazione. La chiusura durerà fino al 2 luglio, e si aggiunge a quella delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1, dove sono in corso lavori sui binari fino a settembre. Ma i disagi non mancano: molti pendolari lamentano difficoltà nel raggiungere Napoli, con tempi di percorrenza più che raddoppiati.