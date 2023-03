E’ diventata virale l’immagine del Santo Padre che indossa un piumino bianco dal valore di migliaia di euro in stile trapper. Lo scatto è stato realizzato con l’intelligenza artificiale e non corrisponde al vero.

Il Papa con piumino Moncler da migliaia di euro: qual è la verità

La foto di Papa Francesco intabarrato in un giubbone bianco ha scatenato sul web ampi dibattiti sulla sua autenticità (oltre che sul costo e sulla “comodità” del soprabito”). Un utente di Twitter di nome Leon si è rivolto in realtà a Midjourney, un potente software in grado di creare immagini da descrizioni testuali. Non si aspettava, probabilmente, di sollevare un polverone: “Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate”, ha spiegato in un’intervista.

Il ragazzo avrebbe semplicemente scritto sul software “Papa Francesco che drippa” (parola che definisce una persona dallo stile “molto” street, che cerca di distinguersi dalla massa indossando abiti larghi, cappellini con visiera rigida e ascoltando musica hip hop e trap). L’applicazione ha pescato in automatico alcune foto del Pontefice, le ha combinate con altre presenti sul web (compresi alcuni cantanti) e ha restituito lo scatto del Santo Padre infilato in un grande piumino fashion.

Dove trovarla

La foto del Papa col piumino arriva su Twitter il 25 marzo intorno alle 16. Attualmente conta 25,4 milioni di visualizzazioni. Sotto il post compare adesso un disclaimer in cui si legge: “Questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit”. Spulciando su Reddit, ogni utente può accedere a un album intitolato “The Pope Drip” con quattro immagini del Pontefice col piumino bianco. L’autore, tale trippy_art_special, è attualmente sospeso.