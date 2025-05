Il Napoli campione d’Italia sarà ricevuto da Papa Leone XIV

Il Napoli campione d’Italia parte da Afragola alla volta di Roma per un incontro storico: la squadra azzurra, guidata da Antonio Conte, sarà ricevuta oggi in Vaticano da Papa Leone XIV. Un appuntamento solenne, voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che suggella una stagione trionfale con un momento di spiritualità e riconoscimento internazionale.

Il Napoli campione d’Italia sarà ricevuto da Papa Leone XVI

Potrebbe anche essere, però, la giornata dei saluti. Perché dietro i sorrisi, gli applausi e le foto di rito, c’è l’amaro retrogusto di un addio ormai nell’aria. Lo ha lasciato intendere proprio De Laurentiis, che durante la festa a Posillipo ha speso parole importanti per il tecnico leccese: «Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua vita professionale, è un uomo che lavora con dedizione e rispetto. Grazie, Antonio». Parole che sanno di commiato più che di rinnovo.

Un finale dolceamaro, insomma, per una stagione che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia, malgrado le difficoltà, le assenze pesanti – su tutte quella di Kvaratskhelia – e un futuro ancora da scrivere.

Ieri il lungo abbraccio della città sul lungomare, con migliaia di tifosi accorsi per festeggiare gli eroi dello scudetto a bordo dei bus scoperti. Oggi la consacrazione “divina” davanti al Pontefice. Domani, forse, l’inizio di una nuova era. Per ora, resta la foto più simbolica: gli azzurri in Vaticano, da campioni. Con Conte, ancora per un giorno.