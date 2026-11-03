Il Napoli in coppa: “Se non sapremo soffrire ne usciremo con le ossa rotte”

Match ad alta tensione in Champions per il Napoli, atteso domani sera sul campo del Porto allo stadio do Dragão. In conferenza stampa Allegri ha avvertito i suoi: “Se non sapremo soffrire, ne usciremo con le ossa rotte”. Accanto al tecnico, Matteo Politano, che sarà capitano per l’assenza di Di Lorenzo. Hojlund ha recuperato, De Bruyne resta in dubbio.

Il Napoli in coppa: “Se non sapremo soffrire lo ne usciremo con le ossa rotte”

La squadra arriva al quarto appuntamento europeo con le ossa rotte. L’infermeria è piena e i risultati languono. “La partita di domani è difficile – ha dichiarato l’allenatore – loro vengono da ottimi risultati. Per quanto riguarda noi bisogna parlare poco, dobbiamo fare una buona gara, riuscire ad andare ai play off e sistemare il campionato, che è la cosa più importante”. Dunque, Allegri stabilisce l’ordine delle priorità.

Spesso si parla di dettagli, domani ce n’è uno da sistemare a tutti i costi: “Parlando di dati, nell’ultima mezz’ora abbiamo preso 11 gol, dobbiamo migliorare. O facciamo una partita di sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte”.

Qualcuno chiede sibillino se domani possa essere l’ultima spiaggia in termini di obiettivi: “No, il passaggio del turno ce lo giochiamo nelle ultime tre, il City è proibitivo”. Sull’omologo Farioli parole al miele: “Ha davanti a sé una carriera importante, sta facendo molto bene, il Porto è molto aggressivo e bisognerà difendere bene”, ha concluso.

Politano: “Non vogliamo l’alibi degli infortuni”

Matteo Politano spiega cosa servirà secondo lui, da giocatore di esperienza: “Ci aspetta una partita difficile e abbiamo qualche infortunio, ma alibi non ne vogliamo, dobbiamo lanciare il cuore oltre l’ostacolo”. Sulla debolezza difensiva mostrata finora parla da capitano: “Quando si prende gol è tutta colpa di tutti, in questo momento siamo fragili come squadra, ci manca cattiveria nell’accorciare sull’avversario”.

I leader del gruppo stanno provando a fare quadrato: “Ci mettiamo in discussione tutti i giorni, stiamo provando a trasmettere ai più giovani l’importanza di queste partita e di stare su in classifica. In piazze come Napoli non è mai facile, bisogna essere uniti. Ci stiamo dicendo da un po’ di dover dare tutti di più”.