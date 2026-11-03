Casal di Principe, da discarica a possibile orto botanico: parte il recupero dell’area “Casarella”

Da discarica a cielo aperto a possibile orto botanico. È la prospettiva per l’area “Casarella” di Casal di Principe, dove prende avvio il percorso di bonifica di due ettari e mezzo di terreno rimasti per anni nell’abbandono e interessati da sversamenti abusivi di rifiuti. Nel pomeriggio di oggi si è svolta la presentazione delle attività alla presenza delle autorità civili e militari. L’avvio del cantiere è stato reso possibile dall’intervento del Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà.

Le prime analisi e le attività di caratterizzazione dei terreni sono già cominciate, passaggi necessari per accertare la presenza di contaminanti e definire gli interventi di risanamento. Tra le ipotesi per il recupero dell’area c’è la realizzazione di un orto botanico. Una destinazione ancora da definire, mentre il primo obiettivo resta verificare lo stato del terreno e programmare la bonifica.

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