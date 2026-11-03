Afragola: sangue, ossa e grasso in un capannone: sequestrata attività di gestione di sottoprodotti animali

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Afragola per contrastare gli illeciti ambientali e tutelare la salute pubblica. Gli agenti, coordinati dal comandante, colonnello Antonio Piricelli, hanno sequestrato un’attività di intermediazione di sottoprodotti di origine animale (SOA), situata in località Scafatella, nei pressi del centro commerciale. L’operazione è stata condotta nell’ambito di una serie di verifiche mirate al rispetto delle normative ambientali, con il supporto del personale dell’Asl e dell’Arpac.

Afragola, sequestrata attività di gestione di sottoprodotti animali: scoperti sangue, ossa e grasso in un capannone

Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno della struttura, composta da un piazzale destinato alla sosta e alla movimentazione dei veicoli, un capannone utilizzato per il deposito temporaneo dei sottoprodotti animali e alcuni uffici. A destare particolare preoccupazione è stata la presenza di un’enorme quantità di sangue animale stagnante nei pressi delle grate situate nel piazzale. All’interno del capannone, invece, gli operatori hanno rinvenuto un consistente accumulo di ossa e grasso animale, appoggiati direttamente sul pavimento, per un volume stimato di circa 30 metri cubi.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il capannone era sprovvisto di nebulizzatori e di un portellone a chiusura stagna, elementi rilevanti per la gestione di questo tipo di materiali. Le verifiche documentali hanno poi evidenziato un’ulteriore criticità: l’attività risultava priva delle previste autorizzazioni ambientali per lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria. Alla luce delle violazioni riscontrate, la Polizia Locale ha disposto il sequestro di polizia giudiziaria dell’attività, del capannone e delle aree annesse. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.