Fine vita, Pelliccia (FI): “Prima del diritto a morire, la Campania garantisca il diritto a essere curati”

«Non può esserci una scelta davvero libera se prima non vengono garantite tutte le alternative di cura. In Campania ci sono ancora troppe disuguaglianze nell’accesso alle cure palliative, agli hospice e all’assistenza domiciliare. È da qui che dobbiamo partire».

Lo dichiara Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e componente della V Commissione Sanità, al termine dell’audizione che si è svolta oggi in Consiglio Regionale, con la partecipazione di diverse associazioni.

La posizione espressa da Pelliccia è in linea con quella della Conferenza Episcopale Campana (CEC), che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare la vita, la dignità della persona e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate.

Fine vita, Pelliccia: «Serve un confronto serio e senza pregiudizi»

«Il fine vita è un tema che merita rispetto, serietà e un confronto senza pregiudizi. Non siamo contrari al dialogo, ma riteniamo indispensabile ascoltare tutte le voci: medici, esperti, operatori sanitari, associazioni dei pazienti. Su una questione che riguarda la dignità della persona non possono esserci decisioni affrettate o scorciatoie ideologiche».

Cure palliative e hospice, la Regione deve garantire assistenza a tutti

Pelliccia aggiunge: «Nessuno può essere costretto a morire perché non trova un posto in hospice, perché non riceve cure adeguate o perché viene lasciato solo, insieme alla propria famiglia. Nessuno deve scegliere la morte perché gli è stata negata la possibilità di essere curato e assistito. La Regione ha il dovere di colmare queste lacune e garantire servizi uniformi su tutto il territorio».

Dignità della persona e diritto alle cure fino all’ultimo istante

«La nostra è una posizione di equilibrio: prima di discutere come accompagnare una persona alla fine della vita, dobbiamo assicurarci che nessuno sia privato del diritto di essere curato. La dignità si difende garantendo cura, assistenza e vicinanza, fino all’ultimo istante».

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