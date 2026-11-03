Fine vita, Pelliccia (FI): “Prima del diritto a morire, la Campania garantisca il diritto a essere curati”

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«Non può esserci una scelta davvero libera se prima non vengono garantite tutte le alternative di cura. In Campania ci sono ancora troppe disuguaglianze nell’accesso alle cure palliative, agli hospice e all’assistenza domiciliare. È da qui che dobbiamo partire».

Lo dichiara Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e componente della V Commissione Sanità, al termine dell’audizione che si è svolta oggi in Consiglio Regionale, con la partecipazione di diverse associazioni.

La posizione espressa da Pelliccia è in linea con quella della Conferenza Episcopale Campana (CEC), che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare la vita, la dignità della persona e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate.

Fine vita, Pelliccia: «Serve un confronto serio e senza pregiudizi»

«Il fine vita è un tema che merita rispetto, serietà e un confronto senza pregiudizi. Non siamo contrari al dialogo, ma riteniamo indispensabile ascoltare tutte le voci: medici, esperti, operatori sanitari, associazioni dei pazienti. Su una questione che riguarda la dignità della persona non possono esserci decisioni affrettate o scorciatoie ideologiche».

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Cure palliative e hospice, la Regione deve garantire assistenza a tutti

Pelliccia aggiunge: «Nessuno può essere costretto a morire perché non trova un posto in hospice, perché non riceve cure adeguate o perché viene lasciato solo, insieme alla propria famiglia. Nessuno deve scegliere la morte perché gli è stata negata la possibilità di essere curato e assistito. La Regione ha il dovere di colmare queste lacune e garantire servizi uniformi su tutto il territorio».

Dignità della persona e diritto alle cure fino all’ultimo istante

«La nostra è una posizione di equilibrio: prima di discutere come accompagnare una persona alla fine della vita, dobbiamo assicurarci che nessuno sia privato del diritto di essere curato. La dignità si difende garantendo cura, assistenza e vicinanza, fino all’ultimo istante».

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