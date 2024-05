Il Napoli dopo il pareggio casalingo con il Lecce per 0-0 dice addio all’Europa, concludendo il campionato al decimo posto con 53 punti. Dal ritorno in Serie A del 2007, solo nella stagione 2008/09 gli azzurri fecero peggio finendo al 12° posto con 46 punti.

Il Napoli dice addio all’Europa dopo 14 anni

Il Napoli chiude un ciclo storico ed è pronto ad avviare una nuova era, nella quale tanti interpreti e volti cambieranno, dalla società, all’allenatore, passando ovviamente dai calciatori, con gli addii ormai certi di Osimhen, Zielinski e Di Lorenzo.

Conte è a un passo

Si entra nella settimana decisiva per l’arrivo del nuovo allenatore del Napoli. Antonio Conte ha staccato tutti, è in pole da giorni, e ora si attendono le ultime novità. Il club di De Laurentiis vuole accelerare per definire l’accordo con l’allenatore ex Juve e Inter.