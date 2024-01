La squadra di Mazzarri è la prima finalista nella Supercoppa Italiana a Riad: battuti 3-0 i viola nella semifinale della Final Four. La apre Simeone, la chiude una straordinaria doppietta di Zerbin.

Napoli-Fiorentina 3-0

Importante successo del Napoli che schianta la Fiorentina con un netto 3-0 e vola in finale aspettando la vincente tra Inter e Lazio. Mazzarri rivoluziona tutto passando per la prima volta alla difesa a tre con Di Lorenzo-Rrhamani-Juan Jesus e si affida a Simeone come vertice dell’attacco. Chance in avvio per Politano, la sblocca Simeone al 22′ su assist di Juan Jesus su cui il Cholito non sbaglia. La viola non ci sta e reagisce subito palo di Martinez Quarta e gol in fuorigioco di Beltran. Prima dell’intervallo Ikoné si procura ma spreca un rigore. Nella ripresa il Napoli tiene il vantaggio e riesce a difendersi ai timidi attacchi della Fiorentina. A dieci dalla fine il neoentrato Zerbin fa doppietta in due minuti. Prima deposita in rete il tap in su calcio d’angolo e dopo due minuti riparte in campo aperto e con un destro preciso batte Terracciano.

Il tabellino

22′ Simeone, 85′ e 87′ Zerbin

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (81′ Zerbin), Lobotka, Cajuste (77′ Gaetano), Mario Rui (72′ Ostigard); Politano (72′ Lindstrom), Kvaratskhelia (72′ Zielinski); Simeone. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (88′ Barak), Biraghi (67′ Parisi); Arthur, Duncan, Ikoné (57′ Nzola), Bonaventura (88′ Faraoni), Brekalo (57′ Sottil); Beltran. All. Italiano