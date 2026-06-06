Virtus 7 Stelle-Vision Avellino, finale playoff DR1: Villaricca sogna la Serie C

È il giorno più atteso della stagione per la Virtus 7 Stelle. Questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 19:30, il Palazzetto di Villaricca sarà il teatro della finalissima playoff del campionato DR1 che metterà in palio la promozione in Serie C. Di fronte la Vision Avellino, ultimo ostacolo verso un traguardo storico per il basket cittadino.

L’intera comunità di Villaricca è pronta a stringersi attorno alla squadra in una sfida che vale una stagione. L’ingresso al palazzetto sarà completamente gratuito, permettendo a tifosi, famiglie e appassionati di sostenere dal vivo la formazione guidata dai suoi leader in campo.

Una finale che vale la Serie C

Dopo un campionato vissuto da protagonista e un percorso playoff entusiasmante, la Virtus 7 Stelle si gioca tutto nella partita di questa sera. La posta in palio è altissima: la promozione in Serie C, categoria che rappresenterebbe un risultato straordinario per la società e per tutto il movimento cestistico locale. La squadra arriva all’appuntamento decisivo con entusiasmo e determinazione, consapevole di poter scrivere una pagina importante della propria storia sportiva.

Villaricca pronta a spingere la Virtus

L’atmosfera al Palazzetto si preannuncia delle grandi occasioni. La città è pronta a rispondere presente per sostenere Pekic e compagni nella sfida contro la Vision Avellino. L’obiettivo è trasformare l’impianto sportivo in una vera bolgia, capace di trascinare la squadra verso il sogno Serie C. Una partita che coinvolge non solo gli appassionati di basket, ma l’intera cittadinanza, chiamata a sostenere una delle realtà sportive più importanti del territorio.

Diretta TV su Teleclubitalia

Per chi non potrà assistere dal vivo all’incontro, sarà possibile seguire la finalissima playoff in diretta televisiva su Teleclubitalia. Il collegamento inizierà alle ore 19:15 con il prepartita, mentre la palla a due è prevista per le 19:30. Una copertura speciale permetterà a tutti i tifosi di vivere le emozioni della gara e accompagnare la Virtus 7 Stelle in quella che potrebbe diventare una serata storica per Villaricca e per il basket locale. L’appuntamento è fissato: questa sera Villaricca si ferma per sognare la Serie C.