È Baldè a firmare il gol che regala al Giugliano Calcio una preziosa vittoria in trasferta sul campo del Latina. I tigrotti tornano al successo dopo quattro sconfitte e un pareggio grazie alla rete messa a segno al sesto minuto, in una gara ben gestita dai gialloblù fin dalle prime battute.

Il Giugliano torna a vincere: Baldè firma la vittoria a Latina. Tre punti preziosi

Nonostante la reazione dei nerazzurri nella ripresa, il Giugliano è riuscito a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali dopo una serie di sconfitte e i recenti cambi in panchina. La squadra sembra aver ritrovato equilibrio e grinta. Intanto, sul fronte allenatore, sono attesi sviluppi nel corso della settimana: si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Ezio Capuano vicino alla guida tecnica del Giugliano.