Giugliano, per il nuovo allenatore si tratta con il “vulcanico” Eziolino Capuano

Le sue conferenze stampa show, il suo stile esuberante e talvolta irriverente. Eziolino Capuano è ormai il preferito dai tifosi per la panchina del Giugliano. Ed a quanto pare anche della società, che deve scegliere il terzo allenatore delle stagione dopo aver saluto Mirko Cudini. Tra l’ex Ascoli e Colavitto, per i tigrotti solo 6 punti in 9 giornate. Serve quindi una scossa e si tratta col tecnico salernitano, uno dei personaggi più discussi del calcio italiano con tantissime esperienze tra Serie C e Serie B.

L’allenatore, peró, è legato contrattualmente ancora con il Trapani e dovrà prima risolvere il suo contratto. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Capuano può avere il carisma e la personalità che servono per risollevare il Giugliano, che sabato pomeriggio scende in campo a Latina. Tra i nomi per la panchina, restano più defilati Zauli, Taurino ed è spuntato anche il nome di Francesco Montervino. La trattativa principale resta però quella col vulcanico Capuano.