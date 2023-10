Il Giro d’Italia farà nuovamente tappa a Napoli. Nel 2024 la carovana rosa attraverserà nuovamente Napoli e altri comuni della Campania.

Il passaggio è previsto per domenica 12 maggio, con l’arrivo a Napoli di una frazione che parte da Avezzano, Appennino abruzzese, e – dopo il riposo di lunedì 13 – con la partenza da Pompei martedì 14 maggio, per una tappa che attraverserà l’area vesuviana interna e il Nolano per terminare a Cusano Mutri, in provincia di Benevento.

Giro d’Italia a Napoli e nei Campi flegrei

La tappa del 12 maggio (Avezzano – Napoli), la nona del Giro, di 206 km, dopo aver raggiunto il Tirreno a Minturno, proseguirà lungo il litorale domitio per approdare nei Campi Flegrei, iniziando da Lago Patria e proseguendo per il Parco Archeologico di Cuma, la terrazza sul mare di Monte di Procida, le meraviglie di Bacoli e Pozzuoli, con le loro aree archeologiche e la bellezza del paesaggio per giungere, dopo aver superato Coroglio e Posillipo, sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, dove si disputerà la volata finale.

L’altra tappa, la decima, di 141 km, in programma il 14 maggio, prenderà il via dal Parco Archeologico di Pompei per raggiungere Poggiomarino, che ospita Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola. Da lì la carovana proseguirà per Palma Campania, la città del Carnevale e delle Quadriglie, raggiungendo Nola, per poi salutare l’area metropolitana di Napoli verso il Sannio lasciandosi alle spalle Cimitile e le sue Basiliche Paleocristiane.

Per il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, si tratta di un “evento eccezionale, rarissimo avere il Giro per tre anni di fila. È stato premiato il nostro lavoro. Sarà una straordinaria occasione di valorizzazione del territorio”.