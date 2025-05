Momenti di paura durante la sesta tappa del Giro d’Italia, quando un uomo di 67 anni ha improvvisamente attraversato la strada mentre transitavano i ciclisti in via Cristoforo Colombo, a Napoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo aver messo a rischio l’incolumità dei ciclisti in gara.

Attraversa la carreggiata durante la sesta tappa del Giro d’Italia: 67enne denunciato

L’episodio si è verificato in via Cristoforo Colombo, a pochi chilometri dal traguardo. L’uomo ha attraversato improvvisamente la carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva il gruppo dei corridori, brandendo un tubo flessibile.

Il suo gesto ha generato panico tra gli atleti e gli spettatori, ma il pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di ordine pubblico per l’evento, ha evitato il peggio. Il soggetto è stato bloccato e identificato sul posto. Successivamente, il personale della DIGOS ha formalizzato la denuncia. Fortunatamente, nessun ciclista ha riportato gravi conseguenze e la corsa ha potuto proseguire regolarmente.