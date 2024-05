Come funziona il defibrillatore, apparecchiatura salvavita presente anche in vari comuni del territorio.

Come funziona il defibrillatore, fondamentale per salvare vite in caso di arresto cardiaco. Differenze e peculiarità descritte dai due ingegneri biomedici dell’Asl Napoli 2 Nord, Rosaria Bellarte e Carmela Puca.