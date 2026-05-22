Controlli anti-rapina nell’area nord di Napoli: un arresto e due denunce da parte dei carabinieri. In manette è finito un 28enne di Arzano, mentre altri due uomini, rispettivamente di 33 e 34 anni, sono stati denunciati.

Casoria, controlli anti-rapina dei carabinieri: un arresto e due denunce

L’intervento dei militari è avvenuto alle prime ore del mattino a Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno notato i tre uomini, li hanno pedinati e successivamente bloccati per un controllo.

Durante la perquisizione, il 28enne – già conosciuto dalle forze dell’ordine – è stato trovato con una pistola scacciacani modificata, resa perfettamente funzionante. Gli altri due avevano con sé guanti e passamontagna. Per il giovane, M.P., nato a Napoli nel 1992, è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.

I due complici sono invece stati denunciati a piede libero. Gli investigatori stanno ora approfondendo gli accertamenti per verificare un possibile collegamento del gruppo con alcune rapine avvenute recentemente nei comuni a nord del capoluogo partenopeo.