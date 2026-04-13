Madonna della Pace, Alzabandiera e sorteggio delle bambine del Volo dell’Angelo

Occhi rivolti verso il quadro di Maria Santissima della Pace: con il rito dell’alzabandiera in Piazza Annunziata a Giugliano si annunciano i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace.

Dopodiché, all’interno del Santuario, il simulacro della “Zingarella” è stato portato dalla sua cappella all’altare maggiore, accompagnato da preghiere, canti e applausi.

In un santuario gremito, si è poi proceduto al sorteggio delle bambine del Volo dell’Angelo. La piccola Giulia Pezzella, riserva dell’anno scorso e ora Angelo ufficiale, ha estratto la prima bambina e così via. Sono state sorteggiate Katia Truppa, Maria Vittoria Maraucci e Isa Gervasio, mentre Vittoria Belluomo sarà la riserva di quest’anno.

Da oggi partono i sette lunedì di Maria, il percorso mariano che condurrà i fedeli fino alle celebrazioni in onore della Madonna della Pace.

