Caso Domenico Caliendo: il video inedito di un socio sanitario mostra l’arrivo e l’apertura del box con il cuore “bruciato”

Emergono nuovi dettagli relativi all’inchiesta di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni deceduto al Monaldi di Napoli in seguito alla comparsa di complicazioni legate al trapianto di cuore fallito. I dati appresi dagli inquirenti rivelano l’esistenza di un video acquisito sul cellulare di un operatore sanitario che porterebbe alla luce le modalità di trasporto dell’organo. La Procura di Napoli ha previsto un accertamento tecnico nei prossimi giorni.

La scoperta del video sul cellulare dell’operatore sanitario

Dopo i video già reperiti dalla Procura girati direttamente tra le mura della sala operatoria spunta un nuovo filmato; la clip in questione mostrerebbe le condizioni in cui è stato trasportato il cuore nel momento dell’arrivo all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il viaggio iniziato da Bolzano. La visualizzazione del video sul cellulare sequestrato lo scorso 6 marzo verrà disposta da Giuseppe Tittaferrante, magistrato inquirente della VI sezione della Procura di Napoli. la visione del filmato sarà oggetto di un accertamento tecnico non ripetibile, fissato per giovedì prossimo.

La richiesta del legale Francesco Petruzzi per la famiglia Caliendo

In attesa del risultato, l’avvocato Francesco Petruzzi richiede che vengano disposte ulteriori analisi sul cuore asportato al piccolo Domenico interpellando il gip del tribunale di Napoli affinché durante l’incidente probatorio disposto il prossimo 28 aprile sia esaminato anche il cuore malato del bambino che è stato poi sostituito. “E’ un esame che va fatto perché ci sono degli interrogativi a cui dare risposta”, dichiara il legale.