Con una sciarpa del Napoli attorno al collo Chris Martin ha dato inizio al concerto-evento allo stadio Maradona. Ad attendere la band inglese oltre 40mila spettatori, provenienti da tutto il Sud Italia, distribuiti sul palco e sugli spalti. Molti dei quali erano già presenti all’esterno dell’impianto sportivo dalle prime ore del mattino.

I Coldplay emozionano il Maradona

Affollata anche la tribuna vip del Maradona con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il tecnico campione del Napoli Luciano Spalletti, l’attaccante Giovanni Simeone, ma anche artisti come Gigi D’Alessio e Niccolò Fabi.

Il frontman dei Coldplay ha ringraziato i fan in italiano e si è cimentato anche col dialetto napoletano: “Grazie mille guagliù, ve vulimme bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli. Ci siamo allenati per 25 anni. Grazie dal profondo del mio cuore”. E ancora: “È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni”.

L’omaggio a Pino Daniele

Poi, una canzone a sorpresa. Un omaggio inaspettato a Pino Daniele e alla città Napoli: pizzicando una chitarra, Chris Martin ha cantato “Napul’è“. Un momento magico, come si vede nei tanti video che circolano sui social, che ha emozionato i presenti. “Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano“, ha detto il cantante britannico. Martin è salito poi diverse volte sul palco con una maglia di Maradona penzolante nella tasca posteriore e ha onorato in diversi modi lo scudetto e la passione partenopea per la musica.

A metà del concerto il frontman dei Coldplay ha parlato con il pubblico, ha letto gli striscioni e infine ha fatto salire sul palco un fan portandolo al microfono. “Forza Napoli”, ha gridato il giovane facendo partire l’urlo del pubblico. La tappa napoletana della band inglese non finisce qui: stasera, infatti, Chris Martin e gli altri membri del gruppo si esibiranno di nuovo allo stadio per poi salire lo Stivale e raggiungere la città di Milano.