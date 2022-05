È bastato uno scambio di battute sulla guerra in Ucraina per mandare su tutte le furie Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti al Maurizio Costanzo Show, dando così vita ad una rissa in studio, nonostante la presenza delle telecamere e dei spettatori.

Guerra in Ucraina, confronto tra Sgarbi e Mughini finisce in rissa

La zuffa è avvenuta ieri mattina, durante le registrazioni della puntata, al Teatro Parioli di Roma. A rivelarlo è Dagospia, che ha pubblicato anche alcune foto di quei momenti di tensioni sul palco.

Secondo quanto ricostruito, Sgarbi sarebbe addirittura finito a terra dopo uno spintone di Mughini. Dagli scatti pubblicati, è possibile notare una Iva Zanicchi impietrita e il giornalista Giuseppe Cruciani che cerca di separare i due contendenti.

TvBlog scende nei dettagli e spiega: “A scatenare lo scontro sarebbe stato un dibattito sulla Russia, con i due che avrebbero assunto fin da subito posizioni agli antipodi. Da quanto ci risulta, Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra”.

Non è la prima volta che il critico d’arte e il giornalista vengono alle mani: nel 2019, negli studi di Stasera Italia, i due litigarono pesantemente a causa del governo Conte. Non è chiaro, al momento, se la rissa verrà mostrata anche in tv oppure se gli autori decideranno di tagliare la scena.

Non si è fatta attendere la replica di Giampiero Mughini, dopo che Dapospia ha pubblicato le foto della rissa. Mughini ha cercato di mettere le cose in chiaro, spiegando quello che è accaduto in teatro.

“Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”, ha scritto Mughini.

Poco dopo è arrivata la replica di Vittorio Sgarbi che, al Corriere della Sera, ha commentato così la vicenda: “Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”, ha detto il politico e critico d’arte.

A proposito della sua caduta in studio, ha aggiunto: “Mughini si è alzato per venire a picchiarmi… Io mi sono rovesciato sulla sedia”. Alla fine la rissa tra i due si è conclusa grazie all’intervento di Costanzo che li ha invitati a fare pace, perché “se non riuscivamo a fare pace noi come si poteva sperare nella pace tra Russia e Ucraina, quindi abbiamo accettato a malincuore”.